https://ria.ru/20260209/lavrov-2073163239.html
Лавров призвал не ждать спокойствия на Ближнем Востоке
Лавров призвал не ждать спокойствия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров призвал не ждать спокойствия на Ближнем Востоке
Спокойствия на Ближнем Востоке в ближайшее время ждать не стоит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:11:00+03:00
2026-02-09T12:11:00+03:00
2026-02-09T12:16:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260209/rossija-2073142575.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, россия, сергей лавров
В мире, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал не ждать спокойствия на Ближнем Востоке
Лавров: спокойствия на Ближнем Востоке в ближайшее время ждать не стоит