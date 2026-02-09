https://ria.ru/20260209/lavrov-2073134645.html
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере
Такие страны, как члены БРИКС, не позволят отдельным государствам подчинить использование искусственного интеллекта в военной сфере, рассказал глава МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
россия
сергей лавров
брикс
россия
