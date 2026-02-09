Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере - РИА Новости, 09.02.2026
10:30 09.02.2026
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере
2026
Лавров заявил о попытках стран подчинить внедрение ИИ в военной сфере

Лавров: страны БРИКС не позволят отдельным странам подчинить ИИ в военной сфере

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Такие страны, как члены БРИКС, не позволят отдельным государствам подчинить использование искусственного интеллекта в военной сфере, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью для международной сети TV BRICS он отметил, что сегодня наблюдаются активные попытки внедрения ИИ в военную сферу. Определять то, как этот процесс будет идти, – право каждой страны, подчеркнул министр.
"Есть попытки некоторых стран подчинить, создать какую-то структуру под своим началом и подчинить ей все, что делают, могут делать и имеют право делать государства с искусственным интеллектом в военной сфере. Понятно, что такие страны, как члены БРИКС, не пойдут на такое ущемление своего суверенитета, но транспарентность в этой сфере все равно весьма важна", - указал Лавров.
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
