Лавров ответил на вопрос о сути работы МИД словами из песни
Глава МИД России Сергей Лавров словами из песни рассказал о сути работы российского внешнеполитического ведомства - заботе о Родине. РИА Новости, 09.02.2026
Лавров ответил на вопрос о сути работы МИД словами из песни
Лавров ответил на вопрос о сути работы МИД словами из гимна МЧС
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров словами из песни рассказал о сути работы российского внешнеполитического ведомства - заботе о Родине.
“В чем главное содержание нашей работы? Есть такая песня, которая, правда, является гимном министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, но она вполне подходит и для нашего министерства, как и для любого другого ведомства нашей страны: "Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нет других забот”, - сказал он в интервью TV BRICS
в преддверии Дня дипломатического работника.
Как отметил министр, одна из главных задач МИД РФ - обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны и роста благосостояния россиян. При этом он подчеркнул, что в работе важно чувствовать настроения граждан в отношении внешних вызовов, уделять внимание опросам общественного мнения и пожеланиям в адрес министерства, так как они “содержат полезные подсказки при выборе наших практических внешнеполитических шагов”.
“Знаю, что российские граждане активно интересуются работой министерства. Нам это приятно, но это накладывает большие дополнительные обязательства. Надеюсь, что в период, связанный с подготовкой и празднованием 10 февраля Дня дипломата, сможем побольше рассказать о нашей деятельности и, самое главное, ответить на вопросы, поступающие в министерство от наших граждан, на которые мы всегда стараемся максимально полно ответить, сохраняя контакт с нашими людьми. Для нас это важно”, - подчеркнул Лавров
