Лавров рассказал о дипломатической борьбе в мире вокруг норм применения ИИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Серьезная дипломатическая борьба развернулась при выработке норм взаимодействия между государствами в сфере искусственного интеллекта и норм использования ИИ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нормы взаимодействия в сфере искусственного интеллекта между государствами и нормы использования технологии искусственного интеллекта каждым государством только формируются. Это достаточно серьезная дипломатическая борьба", - сказал министр в интервью для международной сети TV BRICS

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что у такой борьбы есть прямое практическое измерение.