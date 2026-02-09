https://ria.ru/20260209/lavrov-2073130476.html
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности - РИА Новости, 09.02.2026
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
Глава МИД Сергей Лавров дал интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника. Среди прочего он назвал условия России для урегулирования на Украине... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:12:00+03:00
2026-02-09T10:12:00+03:00
2026-02-09T16:14:00+03:00
россия
сергей лавров
нато
обсе
брикс
евразийский экономический союз
владимир путин
китай
россия
китай
бразилия
индия
сша
украина
россия, сергей лавров, нато, обсе, брикс, евразийский экономический союз, владимир путин, китай, бразилия, индия, в мире, дональд трамп, евросоюз, сша, украина
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Глава МИД Сергей Лавров дал интервью TV BRICS
в преддверии Дня дипломатического работника. Среди прочего он назвал условия России для урегулирования на Украине и рассказал, что придет на смену НАТО и ЕС.
Россия приняла предложение США по Украине на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«
"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена".
После этого можно было прийти к урегулированию конфликта, но пока на практике все выглядит наоборот. По словам Лаврова, важно ликвидировать нацистскую составляющую политики Киева.
«
"Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами" и против них развязал гражданскую войну".
Североатлантический альянс, ЕС и ОБСЕ не имеют перспектив и уходят в прошлое, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Все эти организации: и НАТО с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток, данными еще Советскому Союзу, и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, полностью подчинившаяся односторонним действиям Запада и забывшая про основополагающий принцип консенсуса — согласия всех ее участниц, — они отживают свой век".
В мире проявляют все больше интереса к российской инициативе о создании евразийской структуры безопасности с участием всех стран континента. Она опирается на партнерство, которое уже формируется в отношениях между ЕАЭС
, ШОС и АСЕАН.
«
"Чем прочнее будут связи между региональными и субрегиональными интеграционными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей модели безопасности".
Запад хочет сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, но сделать это и сдержать новые центры роста, такие как Индия, Бразилия, Китай, невозможно. Переформатирование происходит и в Африке, где государства перестают делать ставку на экспорт и занимаются развитием промышленности.
Администрация президента Дональда Трампа не спешит отменять антироссийские меры, принятые его предшественником Джо Байденом.
«
"Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС".
Министр напомнил, что США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" спустя несколько недель после встречи Путина и Трампа в Анкоридже.
Также Вашингтон устраивает "войну" против танкеров в открытом море, оказывает давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский СПГ, и желает контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей.
О роли ИИ в мировой политике
БРИКС не позволит отдельным государствам навязать свои условия при использовании этого инструмента.
«
"Есть попытки некоторых стран подчинить, создать какую-то структуру под своим началом и подчинить ей все, что делают, могут делать и имеют право делать государства с искусственным интеллектом в военной сфере. Понятно, что такие страны, как члены БРИКС, не пойдут на такое ущемление своего суверенитета, но транспарентность в этой сфере все равно весьма важна".
Сейчас идет серьезная дипломатическая борьба при выработке норм международного взаимодействия в сфере ИИ.
Лавров добавил, что Россия, приглашенная на саммит по искусственному интеллекту в Индии в феврале, работает над повесткой мероприятия.