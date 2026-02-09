МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью Глава МИД Сергей Лавров дал интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника. Среди прочего он назвал условия России для урегулирования на Украине и рассказал, что придет на смену НАТО и ЕС.

О мирном процессе

Россия приняла предложение США по Украине на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

« "Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

После этого можно было прийти к урегулированию конфликта, но пока на практике все выглядит наоборот. По словам Лаврова, важно ликвидировать нацистскую составляющую политики Киева.

« "Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами" и против них развязал гражданскую войну". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

О кризисе на Западе

Североатлантический альянс, ЕС и ОБСЕ не имеют перспектив и уходят в прошлое, заявил глава МИД Сергей Лавров.

« "Все эти организации: и НАТО с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток, данными еще Советскому Союзу, и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, полностью подчинившаяся односторонним действиям Запада и забывшая про основополагающий принцип консенсуса — согласия всех ее участниц, — они отживают свой век". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

В мире проявляют все больше интереса к российской инициативе о создании евразийской структуры безопасности с участием всех стран континента. Она опирается на партнерство, которое уже формируется в отношениях между ЕАЭС , ШОС и АСЕАН.

« "Чем прочнее будут связи между региональными и субрегиональными интеграционными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей модели безопасности". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Запад хочет сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, но сделать это и сдержать новые центры роста, такие как Индия, Бразилия, Китай, невозможно. Переформатирование происходит и в Африке, где государства перестают делать ставку на экспорт и занимаются развитием промышленности.

Об отношениях с США

Администрация президента Дональда Трампа не спешит отменять антироссийские меры, принятые его предшественником Джо Байденом.

« "Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Министр напомнил, что США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" спустя несколько недель после встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

Также Вашингтон устраивает "войну" против танкеров в открытом море, оказывает давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский СПГ, и желает контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей.

О роли ИИ в мировой политике

БРИКС не позволит отдельным государствам навязать свои условия при использовании этого инструмента.

« "Есть попытки некоторых стран подчинить, создать какую-то структуру под своим началом и подчинить ей все, что делают, могут делать и имеют право делать государства с искусственным интеллектом в военной сфере. Понятно, что такие страны, как члены БРИКС, не пойдут на такое ущемление своего суверенитета, но транспарентность в этой сфере все равно весьма важна". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Сейчас идет серьезная дипломатическая борьба при выработке норм международного взаимодействия в сфере ИИ.