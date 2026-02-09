Рейтинг@Mail.ru
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
10:12 09.02.2026 (обновлено: 16:14 09.02.2026)
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности
Глава МИД Сергей Лавров дал интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника. Среди прочего он назвал условия России для урегулирования на Украине... РИА Новости, 09.02.2026
Лавров дал оценку состоянию архитектуры глобальной безопасности

Лавров: НАТО, Евросоюз и ОБСЕ отживают свой век

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника. Среди прочего он назвал условия России для урегулирования на Украине и рассказал, что придет на смену НАТО и ЕС.

О мирном процессе

Россия приняла предложение США по Украине на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«

"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
После этого можно было прийти к урегулированию конфликта, но пока на практике все выглядит наоборот. По словам Лаврова, важно ликвидировать нацистскую составляющую политики Киева.
«

"Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами" и против них развязал гражданскую войну".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
Вчера, 08:00

О кризисе на Западе

Североатлантический альянс, ЕС и ОБСЕ не имеют перспектив и уходят в прошлое, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«

"Все эти организации: и НАТО с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток, данными еще Советскому Союзу, и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, полностью подчинившаяся односторонним действиям Запада и забывшая про основополагающий принцип консенсуса — согласия всех ее участниц, — они отживают свой век".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
В мире проявляют все больше интереса к российской инициативе о создании евразийской структуры безопасности с участием всех стран континента. Она опирается на партнерство, которое уже формируется в отношениях между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.
«
"Чем прочнее будут связи между региональными и субрегиональными интеграционными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей модели безопасности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Запад хочет сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, но сделать это и сдержать новые центры роста, такие как Индия, Бразилия, Китай, невозможно. Переформатирование происходит и в Африке, где государства перестают делать ставку на экспорт и занимаются развитием промышленности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
8 февраля, 21:06

Об отношениях с США

Администрация президента Дональда Трампа не спешит отменять антироссийские меры, принятые его предшественником Джо Байденом.
«

"Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Министр напомнил, что США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти" спустя несколько недель после встречи Путина и Трампа в Анкоридже.
Также Вашингтон устраивает "войну" против танкеров в открытом море, оказывает давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский СПГ, и желает контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
США надежно перекрыли России последний кран: пора отступать и сдаваться
8 февраля, 08:00

О роли ИИ в мировой политике

БРИКС не позволит отдельным государствам навязать свои условия при использовании этого инструмента.
«
"Есть попытки некоторых стран подчинить, создать какую-то структуру под своим началом и подчинить ей все, что делают, могут делать и имеют право делать государства с искусственным интеллектом в военной сфере. Понятно, что такие страны, как члены БРИКС, не пойдут на такое ущемление своего суверенитета, но транспарентность в этой сфере все равно весьма важна".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Сейчас идет серьезная дипломатическая борьба при выработке норм международного взаимодействия в сфере ИИ.
Лавров добавил, что Россия, приглашенная на саммит по искусственному интеллекту в Индии в феврале, работает над повесткой мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где ИИ будет заменять людей
25 декабря 2025, 14:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
