Лавров заявил о тщетности попыток Запада сохранить однополярный мир
10:12 09.02.2026 (обновлено: 10:16 09.02.2026)
Лавров заявил о тщетности попыток Запада сохранить однополярный мир
Запад стремится сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, однако сделать это и сдержать новые центры роста невозможно
Россия, Белоруссия, Индия, Сергей Лавров, БРИКС, Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО)
Лавров заявил о тщетности попыток Запада сохранить однополярный мир

Лавров: Запад стремится сохранить однополярный мир, но сделать это невозможно

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад стремится сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, однако сделать это и сдержать новые центры роста невозможно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Идет битва за сохранение старого миропорядка, державшегося на роли доллара и на тех правилах, которые Запад придумал и воплотил в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Всемирной торговой организации. Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода. Это невозможно сделать, потому что это объективный процесс”, - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
По словам Лаврова, в мире возникли новые центры быстрого экономического роста, такие как Индия, Бразилия, Китай. Переформатирование происходит и в Африке, где государства перестают делать ставку на экспорт и занимаются развитием собственной промышленности.
“Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации (президента США - ред.) Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной и открытой. Собственно говоря, администрация в Вашингтоне при Трампе и не скрывает этих своих амбиций. Мол, они должны доминировать в энергетике, ограничивать конкурентов”, - отметил министр.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке".
