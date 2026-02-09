Лавров заявил о тщетности попыток Запада сохранить однополярный мир

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад стремится сохранить однополярный мир, основанный на роли доллара и придуманных им институтах, однако сделать это и сдержать новые центры роста невозможно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Идет битва за сохранение старого миропорядка, державшегося на роли доллара и на тех правилах, которые Запад придумал и воплотил в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Всемирной торговой организации. Когда новые центры роста стали на основе этих самых правил получать гораздо более весомые результаты экономического развития и существенно более высокие темпы развития (повсеместно наблюдаем это в странах БРИКС), то Запад стал искать пути недопущения такого перехода. Это невозможно сделать, потому что это объективный процесс”, - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
“Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации (президента США - ред.) Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной и открытой. Собственно говоря, администрация в Вашингтоне при Трампе и не скрывает этих своих амбиций. Мол, они должны доминировать в энергетике, ограничивать конкурентов”, - отметил министр.
Осенью 2024 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Белоруссия и Россия выступили с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и пригласили другие государства Евразии присоединиться к этой работе. Белоруссия и Россия изложили свои "предварительные взгляды" на хартию в документе под названием "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке".
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
8 февраля, 21:06