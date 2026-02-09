В Латвии заблокировали интернет-ресурсы за "позитивное отношение к России"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доступ еще к пяти ресурсам, среди которых сайт Российского исторического общества (РИО), закрыли в Латвии за "формирование позитивного отношения к России", передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
По данным агентства, запретными для латышей кроме РИО стали сайты представительства МИД РФ в Улан-Удэ и Российского государственного гидрометеорологического университета.
"Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ еще к пяти сайтам... В сообщении говорится, что совет получил письмо от другого компетентного учреждения государственного управления с результатами проверки сайтов buryatia.mid.ru, eurasiaru.org, 19rusinfo.ru, historyrussia.org и rshu.ru, а также с обнаруженной на этих сайтах информацией", - говорится в сообщении.
Утверждается, что распространяемый на этих интернет-ресурсах контент якобы "противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности", а также "укрепляет благоприятное понимание истории России и формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России".
В декабре 2025 года Национальный совет по электронным СМИ с таким же объяснением запретил доступ к 22 российским сайтам.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.