В Латвии заблокировали интернет-ресурсы за "позитивное отношение к России" - РИА Новости, 09.02.2026
14:07 09.02.2026
В Латвии заблокировали интернет-ресурсы за "позитивное отношение к России"
в мире, россия, латвия, улан-удэ, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Латвия, Улан-Удэ, Сергей Лавров, Евросоюз
В Латвии заблокировали интернет-ресурсы за "позитивное отношение к России"

Latvijas vēstnesis: в Латвии заблокировали пять сайтов за "позитив к России"

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© iStock.com / seb_ra
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доступ еще к пяти ресурсам, среди которых сайт Российского исторического общества (РИО), закрыли в Латвии за "формирование позитивного отношения к России", передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis.
По данным агентства, запретными для латышей кроме РИО стали сайты представительства МИД РФ в Улан-Удэ и Российского государственного гидрометеорологического университета.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
6 февраля, 16:29
"Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ еще к пяти сайтам... В сообщении говорится, что совет получил письмо от другого компетентного учреждения государственного управления с результатами проверки сайтов buryatia.mid.ru, eurasiaru.org, 19rusinfo.ru, historyrussia.org и rshu.ru, а также с обнаруженной на этих сайтах информацией", - говорится в сообщении.
Утверждается, что распространяемый на этих интернет-ресурсах контент якобы "противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности", а также "укрепляет благоприятное понимание истории России и формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России".
В декабре 2025 года Национальный совет по электронным СМИ с таким же объяснением запретил доступ к 22 российским сайтам.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Роскомнадзор в январе заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
3 февраля, 14:37
 
В миреРоссияЛатвияУлан-УдэСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
