В Латвии заблокировали интернет-ресурсы за "позитивное отношение к России"

"Национальный совет по электронным СМИ принял решение закрыть доступ еще к пяти сайтам... В сообщении говорится, что совет получил письмо от другого компетентного учреждения государственного управления с результатами проверки сайтов buryatia.mid.ru, eurasiaru.org, 19rusinfo.ru, historyrussia.org и rshu.ru, а также с обнаруженной на этих сайтах информацией", - говорится в сообщении.