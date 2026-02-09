Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю

КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Незаконно выведенный из муниципальной собственности земельный участок в центре Курска, связанный со структурами криминального авторитета, вернут городу под создание там социально значимых объектов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Там прямой след коммерческих структур, связанных с небезызвестным преступным авторитетом (Дмитрием - ред.) Волобуевым. Думаю, это тоже секретом не является", – добавил глава региона.

Губернатор заверил, что никакого коммерческого жилья на этом участке построено не будет. Кроме того, он поблагодарил прокуратуру "за активную государственную позицию", и уточнил, что власти региона будут дальше работать с надзорным ведомством по вопросу возврата незаконно выведенной из муниципальной собственности земли.