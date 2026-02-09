Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kursk-2073225165.html
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
Незаконно выведенный из муниципальной собственности земельный участок в центре Курска, связанный со структурами криминального авторитета, вернут городу под... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:37:00+03:00
2026-02-09T15:37:00+03:00
жилье
курск
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
https://ria.ru/20260209/khinshteyn-2073213391.html
https://ria.ru/20260209/hinshtejn-2073217642.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, курск, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн
Жилье, Курск, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Хинштейн
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю

Хинштейн: землю криминального авторитета нужно вернуть в собственность Курска

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Незаконно выведенный из муниципальной собственности земельный участок в центре Курска, связанный со структурами криминального авторитета, вернут городу под создание там социально значимых объектов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Этот участок, равно как и другие земельные участки, которые сомнительным образом были выведены из муниципальной государственной собственности, будем возвращать. И не просто возвращать для того, чтобы потом кому-то перепродавать, а для того, чтобы их задействовать для развития города: строить новые социальные объекты, создавать новые общественные пространства", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона в понедельник.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП
Вчера, 14:54
Он рассказал, что "предприимчивые граждане" выкупили предназначенные к расселению аварийные квартиры, затем получили землю в центре Курска и планировали там строить жилье.
"Там прямой след коммерческих структур, связанных с небезызвестным преступным авторитетом (Дмитрием - ред.) Волобуевым. Думаю, это тоже секретом не является", – добавил глава региона.
Губернатор заверил, что никакого коммерческого жилья на этом участке построено не будет. Кроме того, он поблагодарил прокуратуру "за активную государственную позицию", и уточнил, что власти региона будут дальше работать с надзорным ведомством по вопросу возврата незаконно выведенной из муниципальной собственности земли.
Ранее следователи регионального управления СК РФ установили, что с июля 2011 по май 2017 созданная Дмитрием Волобуевым преступная группировка совершила ряд преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В сообщество вошел его родной брат, а также лица из числа ближайшего окружения Волобуева. По информации СК, "послужной список" ОПГ состоит из заказных убийств, поджогов автомобилей, незаконного оборота оружия и боеприпасов, мошенничества и вымогательств.
Открытие скульптурной композиции курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам в Курске в честь 85-летия со дня выхода на экраны фильма Тимур и его команда - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн раскритиковал мэра Курска из-за плохой уборки снега в городе
Вчера, 15:13
 
ЖильеКурскКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала