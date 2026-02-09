https://ria.ru/20260209/kursk-2073225165.html
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
Незаконно выведенный из муниципальной собственности земельный участок в центре Курска, связанный со структурами криминального авторитета, вернут городу под...
2026-02-09T15:37:00+03:00
2026-02-09T15:37:00+03:00
2026-02-09T15:37:00+03:00
жилье
курск
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр хинштейн
курск
курская область
россия
жилье, курск, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн
Жилье, Курск, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Хинштейн
Хинштейн сообщил о планах вернуть в собственность Курска криминальную землю
Хинштейн: землю криминального авторитета нужно вернуть в собственность Курска
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Незаконно выведенный из муниципальной собственности земельный участок в центре Курска, связанный со структурами криминального авторитета, вернут городу под создание там социально значимых объектов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Этот участок, равно как и другие земельные участки, которые сомнительным образом были выведены из муниципальной государственной собственности, будем возвращать. И не просто возвращать для того, чтобы потом кому-то перепродавать, а для того, чтобы их задействовать для развития города: строить новые социальные объекты, создавать новые общественные пространства", – сказал Хинштейн
в ходе заседания правительства региона в понедельник.
Он рассказал, что "предприимчивые граждане" выкупили предназначенные к расселению аварийные квартиры, затем получили землю в центре Курска
и планировали там строить жилье.
"Там прямой след коммерческих структур, связанных с небезызвестным преступным авторитетом (Дмитрием - ред.) Волобуевым. Думаю, это тоже секретом не является", – добавил глава региона.
Губернатор заверил, что никакого коммерческого жилья на этом участке построено не будет. Кроме того, он поблагодарил прокуратуру "за активную государственную позицию", и уточнил, что власти региона будут дальше работать с надзорным ведомством по вопросу возврата незаконно выведенной из муниципальной собственности земли.
Ранее следователи регионального управления СК РФ
установили, что с июля 2011 по май 2017 созданная Дмитрием Волобуевым преступная группировка совершила ряд преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В сообщество вошел его родной брат, а также лица из числа ближайшего окружения Волобуева. По информации СК, "послужной список" ОПГ состоит из заказных убийств, поджогов автомобилей, незаконного оборота оружия и боеприпасов, мошенничества и вымогательств.