https://ria.ru/20260209/kukhnya-2073265755.html
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню - РИА Новости, 09.02.2026
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:46:00+03:00
2026-02-09T17:46:00+03:00
2026-02-09T17:46:00+03:00
россия
максим протасов
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
гост
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833387614_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_d312b79c6152ba7fc1f63ef9433a0180.jpg
https://ria.ru/20251127/shaurma-2057897966.html
https://ria.ru/20250718/pivo-2029953964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833387614_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_05d6a5befaa3080e940c23823ac65888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим протасов, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гост, общество
Россия, Максим Протасов, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГОСТ, Общество
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
Протасов: разработка и принятие ГОСТа на русскую кухню завершится до конца года
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".
"Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов - от закусок до напитков, таких как квас и сбитень", - рассказал Протасов
.
По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. "Важно отметить, что будущий ГОСТ - это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие", - подчеркнул Протасов.
Он также напомнил, что в мае 2025 года при Минпромторге
РФ была создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время итоги ее анализа "упаковываются" в формат будущего стандарта.
Новый нацстандарт будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу.
"Наша стратегическая задача - создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", - заключил глава Роскачества
.