Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года, сейчас ведется активная работа, заявил РИА Новости Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".

По его словам, в список войдут не только исторические, дореволюционные рецепты, но и современные блюда. "Важно отметить, что будущий ГОСТ - это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие", - подчеркнул Протасов.