Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге

КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости. Заочное уголовное дело уроженца Сочи, который, уехав за рубеж, подбивал жителя Кубани подорвать железную дорогу вблизи Краснодара, направлено в суд, сообщили в краевой прокуратуре.
Как установило следствие, в период с 5 июня по 20 июля 2023 года уроженец Сочи, будучи за пределами РФ, в общении в мессенджере с жителем Краснодарского края склонял его к совершению взрыва и поджога участка железнодорожного пути вблизи Краснодара в период прохождения по нему состава с военной техникой, а также на предприятии, где производят комплектующие. За диверсию предлагалось вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
"Заместитель прокурора края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего уроженца города Сочи. Он обвиняется по части 1 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности - ред.)… Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигуранту грозит от 8 до 15 лет.