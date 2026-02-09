Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге

КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости. Заочное уголовное дело уроженца Сочи, который, уехав за рубеж, подбивал жителя Кубани подорвать железную дорогу вблизи Краснодара, направлено в суд, сообщили в краевой прокуратуре.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигуранту грозит от 8 до 15 лет.