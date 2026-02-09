Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 09.02.2026 (обновлено: 14:38 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kuban-2073207479.html
Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге
Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге - РИА Новости, 09.02.2026
Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге
Заочное уголовное дело уроженца Сочи, который, уехав за рубеж, подбивал жителя Кубани подорвать железную дорогу вблизи Краснодара, направлено в суд, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:32:00+03:00
2026-02-09T14:38:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодар
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073105209.html
сочи
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_300854b73dee3869cdd0c175b3621bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодар, краснодарский краевой суд
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодар, Краснодарский краевой суд
Уроженец Сочи искал сообщника для диверсии на железной дороге

Уроженец Cочи планировал устроить диверсию ж/д путей, заведено уголовное дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости. Заочное уголовное дело уроженца Сочи, который, уехав за рубеж, подбивал жителя Кубани подорвать железную дорогу вблизи Краснодара, направлено в суд, сообщили в краевой прокуратуре.
Как установило следствие, в период с 5 июня по 20 июля 2023 года уроженец Сочи, будучи за пределами РФ, в общении в мессенджере с жителем Краснодарского края склонял его к совершению взрыва и поджога участка железнодорожного пути вблизи Краснодара в период прохождения по нему состава с военной техникой, а также на предприятии, где производят комплектующие. За диверсию предлагалось вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
"Заместитель прокурора края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего уроженца города Сочи. Он обвиняется по части 1 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности - ред.)… Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу заочно", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигуранту грозит от 8 до 15 лет.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин
Вчера, 07:29
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала