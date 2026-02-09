Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 09.02.2026
21:00 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kuba-2073316739.html
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 09.02.2026
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом
Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:00:00+03:00
2026-02-09T21:00:00+03:00
в мире
куба
россия
гавана
российский союз туриндустрии (рст)
куба
россия
гавана
в мире, куба, россия, гавана, российский союз туриндустрии (рст)
В мире, Куба, Россия, Гавана, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом

Посольство России находится в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия.
"В связи со сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуацией с топливом посольство и генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Туристка на улице Старой Гаваны - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
РСТ рассказал о переселении российских туристов на Кубе в другие отели
Вчера, 17:19
По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы.
"Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов", - отметило посольство.
Ранее в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли сообщал, что переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было.
Самолет авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу
Вчера, 17:16
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
