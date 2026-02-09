Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе на фоне ситуации с топливом находится в постоянном контакте с туроператорами и авиационными властями страны, сообщила дипмиссия.

По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы.