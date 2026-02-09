Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику за поставку гуманитарной помощи.
Ранее МИД Мексики сообщил, что правительство этой страны направило на Кубу более 800 тонн продовольствия и товаров первой необходимости на двух судах военно-морских сил.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова. Тем не менее, поставки из этой страны на Кубу также остановились в связи с мерами администрации США. Как поясняла мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, однако ввиду указа Трампа эти поставки под вопросом, поскольку правительство "естественным образом не хочет навредить собственному народу". По неоднократным заверениям главы государства, правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.