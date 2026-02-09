Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 09.02.2026 (обновлено: 18:01 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kuba-2073260910.html
Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь
Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.02.2026
Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь
Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику за поставку гуманитарной помощи. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:30:00+03:00
2026-02-09T18:01:00+03:00
в мире
куба
сша
мексика
дональд трамп
мигель диас-канель
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4d8fcc020cf4733f72d4e82deb83d77c.jpg
https://ria.ru/20260209/peskov-2073170592.html
https://ria.ru/20260209/kuba-2073256540.html
куба
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_02c423d50e59773f073069cf85c5046b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, мексика, дональд трамп, мигель диас-канель, клаудия шейнбаум
В мире, Куба, США, Мексика, Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель, Клаудия Шейнбаум
Президент Кубы поблагодарил Мексику за гуманитарную помощь

Президент Кубы поблагодарил Мексику за 800 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику за поставку гуманитарной помощи.
"Спасибо, Мексика. За солидарность, любовь и всегда теплые объятия, которые ты даришь Кубе", - написал кубинский президент в соцсети X в ответ на сообщение МИД Мексики о поставке гуманитарной помощи на остров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем, заявил Песков
Вчера, 12:40
Ранее МИД Мексики сообщил, что правительство этой страны направило на Кубу более 800 тонн продовольствия и товаров первой необходимости на двух судах военно-морских сил.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова. Тем не менее, поставки из этой страны на Кубу также остановились в связи с мерами администрации США. Как поясняла мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, однако ввиду указа Трампа эти поставки под вопросом, поскольку правительство "естественным образом не хочет навредить собственному народу". По неоднократным заверениям главы государства, правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Вчера, 17:15
 
В миреКубаСШАМексикаДональд ТрампМигель Диас-КанельКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала