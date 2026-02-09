Рейтинг@Mail.ru
17:19 09.02.2026
РСТ рассказал о переселении российских туристов на Кубе в другие отели
РСТ рассказал о переселении российских туристов на Кубе в другие отели
куба
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
куба
куба, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор)
Куба, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туристка на улице Старой Гаваны
Туристка на улице Старой Гаваны . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переселение российских туристов из одних отелей в другие на Кубе носит временный характер, при этом жалоб от туристов не было, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщали, что часть отелей на Кубе на фоне топливного кризиса приостановила работу и туристов переселяют в отели выше классом.
"Стоит отметить, что ситуация носит временный характер. Мы следим за новостями, остаемся на связи с партнерами на курортах и ждем официальной информации от авиакомпаний для совместных решений", отмечает РСТ.
Также в РСТ добавили, что жалоб от туристов не поступало.
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
КубаРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
