В РСТ прокомментировали отключение света в отелях на Кубе
Туризм
 
17:18 09.02.2026
В РСТ прокомментировали отключение света в отелях на Кубе
В РСТ прокомментировали отключение света в отелях на Кубе
В РСТ прокомментировали отключение света в отелях на Кубе

РСТ: отключение электричества в отелях на Кубе носит локальный характер

Люди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отключение электричества в отелях на Кубе на фоне топливного кризиса носит локальный характер, при этом во многих крупных гостиницах есть генераторы, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Относительно отсутствия электричества в отелях, то это локальные ситуации. Во многих крупных гостиницах есть генераторы, которые обеспечивают необходимое электричество для отдыха гостей", - сказали в РСТ.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация на Кубе критическая, России об этом известно. Москва также проговаривает с Кубой пути решения проблем, оказания посильной помощи стране.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
