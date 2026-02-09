В РСТ прокомментировали отключение света в отелях на Кубе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Отключение электричества в отелях на Кубе на фоне топливного кризиса носит локальный характер, при этом во многих крупных гостиницах есть генераторы, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).