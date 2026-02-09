https://ria.ru/20260209/kuba-2073256540.html
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Куба получает поддержку международного сообщества в условиях давления США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. РИА Новости, 09.02.2026
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Родригес: Куба получает международную поддержку из-за давления США