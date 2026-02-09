Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США - РИА Новости, 09.02.2026
17:15 09.02.2026
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США
Куба получает поддержку международного сообщества в условиях давления США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. РИА Новости, 09.02.2026
Глава МИД Кубы рассказал о международной поддержке из-за давления США

Родригес: Куба получает международную поддержку из-за давления США

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Куба получает поддержку международного сообщества в условиях давления США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.
"Мы пользуемся международной солидарностью и поддержкой, мы не одиноки и не сидим сложа руки", - написал министр в соцсети X.
Родригес отметил, что многолетняя агрессия США в отношении его страны усилилась в последние недели и сопровождается попыткой заблокировать любые поставки топлива на остров с целью "подорвать политическую волю кубинцев".
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от республики. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля сообщил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
