В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Кубе сложилась напряженная ситуация из-за действий США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями", — рассказал он.
В конце января глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть республике, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.
Песков отметил, что удушающие приемы со стороны Вашингтона приносят много трудностей для страны. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем и оказания ей помощи.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Гавана запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики.
