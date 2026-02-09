Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической
12:38 09.02.2026 (обновлено: 16:08 09.02.2026)
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической
На Кубе сложилась напряженная ситуация из-за действий США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2026
В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Кубе сложилась напряженная ситуация из-за действий США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивный контакт с нашими кубинскими друзьями", — рассказал он.
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть республике, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.

Песков отметил, что удушающие приемы со стороны Вашингтона приносят много трудностей для страны. Россия проговаривает с Кубой пути решения проблем и оказания ей помощи.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Гавана запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики.
Гавана. - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
26 января, 06:09
 
В миреКубаРоссияДмитрий ПесковСША
 
 
