В Кремле назвали ситуацию на Кубе критической

В конце января глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть республике, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.