В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы - РИА Новости, 09.02.2026
11:41 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kuba-2073154722.html
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы - РИА Новости, 09.02.2026
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА... РИА Новости, 09.02.2026
куба, россия, сша, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор)
Куба, Россия, США, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы

РСТ: ситуация с возвращением российских туристов с Кубы стабильная

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, который работает на направлении.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США. В то же время в Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что авиакомпании РФ, доставляющие 99% туристов на Кубу, не испытывают затруднений в заправке в кубинских аэропортах.
Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ
Вчера, 09:43
"По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России", - сообщили в РСТ.
По словам генерального директора Pegas Touristik Анны Подгорной, речь идет об организованных туристах.
"На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - добавила Подгорная.
По ее словам, запросы от туристов по ситуации на Кубе поступают, но носят уточняющий и информационных характер.
"Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии: корректировка расписаний", - добавила Подгорная.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Кубе произошло землетрясение магнитудой 5,5
8 февраля, 15:25
 
КубаРоссияСШААнна ПодгорнаяРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
