© AP Photo / Ramon Espinosa Люди с кубинскими флагами в Гаване

В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка 4 тысяч организованных туристов из России может в настоящее время находиться на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора Pegas Touristik, который работает на направлении.

Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США . В то же время в Ассоциации туроператоров ( АТОР ) говорили, что авиакомпании РФ , доставляющие 99% туристов на Кубу, не испытывают затруднений в заправке в кубинских аэропортах.

"По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России", - сообщили в РСТ.

По словам генерального директора Pegas Touristik Анны Подгорной , речь идет об организованных туристах.

"На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - добавила Подгорная.

По ее словам, запросы от туристов по ситуации на Кубе поступают, но носят уточняющий и информационных характер.