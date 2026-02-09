https://ria.ru/20260209/kuba-2073124649.html
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ
Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что сегодня на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что сегодня на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Прежде всего это скажется на американских, испанских, панамских и мексиканских перевозчиках. Предполагается, что дефицит топлива приведет к меньшему числу рейсов и снижению туристического потока на остров.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон был бы заинтересован в смене власти на острове.
По словам российского посла в Гаване Виктора Коронелли
, после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
многолетний дефицит горючего на Кубе усугубился.