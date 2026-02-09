Рейтинг@Mail.ru
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 09.02.2026 (обновлено: 11:34 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kuba-2073124649.html
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ
Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что сегодня на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:43:00+03:00
2026-02-09T11:34:00+03:00
в мире
куба
сша
венесуэла
виктор коронелли
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073143108_0:144:3140:1910_1920x0_80_0_0_72566649845d28d8559616fbc85884a4.jpg
https://ria.ru/20260205/prezident-2072542471.html
куба
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073143108_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_1d78a449bda16e128dad37a8e2f429f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, венесуэла, виктор коронелли, дональд трамп
В мире, Куба, США, Венесуэла, Виктор Коронелли, Дональд Трамп
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива, пишут СМИ

EFE: Куба предупредила авиакомпании об отсутствии топлива

© AP Photo / Ramon EspinosaВстреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба
Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Встреча рейса из США на взлетной полосе аэропорта в Санта-Кларе, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что сегодня на острове закончится авиационное топливо, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Прежде всего это скажется на американских, испанских, панамских и мексиканских перевозчиках. Предполагается, что дефицит топлива приведет к меньшему числу рейсов и снижению туристического потока на остров.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон был бы заинтересован в смене власти на острове.
По словам российского посла в Гаване Виктора Коронелли, после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на Кубе усугубился.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Президент Кубы прокомментировал слова Трампа о санкциях
5 февраля, 18:24
 
В миреКубаСШАВенесуэлаВиктор КоронеллиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала