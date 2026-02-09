Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах

МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направило на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах военно-морских сил, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", - сообщении на сайте МИД.