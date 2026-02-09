Рейтинг@Mail.ru
Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kuba-2073089772.html
Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах
Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах - РИА Новости, 09.02.2026
Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах
Правительство Мексики направило на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах военно-морских сил, сообщило министерство иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T01:28:00+03:00
2026-02-09T01:28:00+03:00
в мире
куба
мексика
сша
клаудия шейнбаум
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105590_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4486c6fa9a1692ed829dcc9950662721.jpg
https://ria.ru/20260207/kuba-2072840235.html
https://ria.ru/20260205/kuba-2072546271.html
куба
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/55/1548105590_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_90b48c93513f7ee373849c9797355cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, мексика, сша, клаудия шейнбаум, дональд трамп
В мире, Куба, Мексика, США, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп
Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах

Мексика направила на Кубу более 800 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Площадь Революции, Гавана, Куба
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направило на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах военно-морских сил, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", - сообщении на сайте МИД.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Куба запускает комплекс антикризисных мер
7 февраля, 04:58
Как уточняется, оба судна вышли из порта Веракрус 8 февраля. Судно Papaloapan перевозит около 536 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, включая жидкое молоко, мясные продукты, рис, фасоль, печенье, консервированный тунец и сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На борту судна Isla Holbox находится более 277 тонн сухого молока, предназначенного для гуманитарных нужд. Ожидается, что переход займет около четырех дней.
В правительстве Мексики сообщили, что к отправке на Кубу готовятся дополнительные партии помощи - свыше 1,5 тысячи тонн сухого молока и фасоли. Оказание помощи Кубе осуществляется по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум и отражает "гуманистические принципы и солидарную традицию мексиканского народа".
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова. Тем не менее, поставки из этой страны на Кубу также остановились в связи с мерами администрации США. Как поясняла Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, однако ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки под вопросом, поскольку правительство "естественным образом не хочет навредить собственному народу". По неоднократным заверениям главы государства, правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
5 февраля, 18:36
 
В миреКубаМексикаСШАКлаудия ШейнбаумДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала