Мексика везет Кубе гуманитарную помощь на двух судах

МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направило на Кубу продовольствие и товары первой необходимости на двух судах военно-морских сил, сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны.
"В Республику Куба направляется гуманитарная помощь на борту судов материально-технического обеспечения Papaloapan и Isla Holbox с грузом более 814 тонн продовольствия для гражданского населения острова", - сообщении на сайте МИД.
Куба запускает комплекс антикризисных мер
7 февраля, 04:58
Как уточняется, оба судна вышли из порта Веракрус 8 февраля. Судно Papaloapan перевозит около 536 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, включая жидкое молоко, мясные продукты, рис, фасоль, печенье, консервированный тунец и сардины, растительное масло, а также средства личной гигиены. На борту судна Isla Holbox находится более 277 тонн сухого молока, предназначенного для гуманитарных нужд. Ожидается, что переход займет около четырех дней.
В правительстве Мексики сообщили, что к отправке на Кубу готовятся дополнительные партии помощи - свыше 1,5 тысячи тонн сухого молока и фасоли. Оказание помощи Кубе осуществляется по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум и отражает "гуманистические принципы и солидарную традицию мексиканского народа".
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Мексика после прекращения поставок нефти на Кубу из Венесуэлы стала крупнейшим поставщиком топлива для острова. Тем не менее, поставки из этой страны на Кубу также остановились в связи с мерами администрации США. Как поясняла Шейнбаум, нефть на остров поставлялась по коммерческим контрактам, а также в виде гуманитарной помощи, однако ввиду указа президента США Дональда Трампа эти поставки под вопросом, поскольку правительство "естественным образом не хочет навредить собственному народу". По неоднократным заверениям главы государства, правительство пытается разрешить ситуацию дипломатическими мерами.
Куба не угрожает США, заявил Диас-Канель
5 февраля, 18:36