В Мордовии из-за снега частично обрушилась крыша школы
2026-02-09T17:23:00+03:00
происшествия
Новости
ru-RU
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Частичное обрушение крыши произошло в школе в селе Шишкеево в Мордовии из-за накопившегося снега, никто не пострадал, проводится проверка, сообщила прокуратура республики.
По предварительной информации, 9 февраля во время занятий в Шишкеевской средней школе в результате скопления снега обрушилась часть кровли здания.
"В результате происшествия никто не пострадал. Дети оперативно эвакуированы в соседние здания", - говорится в сообщении
.
Рузаевская межрайонная прокуратура организовала проверку деятельности школы и ее учредителя по обеспечению безопасности несовершеннолетних. "По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.