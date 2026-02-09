Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии из-за снега частично обрушилась крыша школы
17:23 09.02.2026
В Мордовии из-за снега частично обрушилась крыша школы
Частичное обрушение крыши произошло в школе в селе Шишкеево в Мордовии из-за накопившегося снега, никто не пострадал, проводится проверка, сообщила прокуратура... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:23:00+03:00
2026-02-09T17:23:00+03:00
2026
происшествия, республика мордовия
В Мордовии из-за снега частично обрушилась крыша школы

© Фото : Прокуратура МордовииОбрушение крыши школы в селе Шишкеево
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Частичное обрушение крыши произошло в школе в селе Шишкеево в Мордовии из-за накопившегося снега, никто не пострадал, проводится проверка, сообщила прокуратура республики.
По предварительной информации, 9 февраля во время занятий в Шишкеевской средней школе в результате скопления снега обрушилась часть кровли здания.
"В результате происшествия никто не пострадал. Дети оперативно эвакуированы в соседние здания", - говорится в сообщении.
Рузаевская межрайонная прокуратура организовала проверку деятельности школы и ее учредителя по обеспечению безопасности несовершеннолетних. "По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.
