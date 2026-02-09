Крыму не нужно признание Запада любой ценной, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Крым не нуждается в признании его российского статуса со стороны Запада любой ценной, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы выбрали свою генеральную линию и отклоняться от нее не надо. Двигаться надо не обращая внимания на стон и вопли", - сказал Аксенов.