Крыму не нужно признание Запада любой ценной, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Крым не нуждается в признании его российского статуса со стороны Запада любой ценной, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Вопрос просто какой ценой. Если просто признают как факт, как данность, что выбор крымчан, который был поддержан президентом и гражданами Российской Федерации в целом, - справедливый, законный. Слава Богу, это для нас будет какое-то окно возможностей. Если нет, а через какие-то условия, ультиматумы, выполнения каких-то нелепых требований со стороны Евросоюза, - то черт с ними, не надо на них вообще отвлекаться", - сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его слова, Крым двигается своим путем и доказал, что может развиваться и в нынешних условиях.
"Мы выбрали свою генеральную линию и отклоняться от нее не надо. Двигаться надо не обращая внимания на стон и вопли", - сказал Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
