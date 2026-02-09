"Обещали 30 тысяч долларов". Кто стоит за покушением на генерала Алексеева

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева: завербованного СБУ исполнителя преступления Любомира Корба и его пособника Виктора Васина. Третья соучастница успела сбежать на Украину. О том, что еще известно о резонансном деле, — в материале РИА Новости.

Быстрая экстрадиция

"В августе 2025-го меня завербовали сотрудники СБУ и направили в Москву для дальнейшей слежки за объектами и людьми, данные о которых присылали по телефону, — рассказывает на опубликованном ФСБ видео пожилой мужчина. — За работу платили две тысячи долларов в месяц. В декабре же поступило указание о ликвидации генерала ГРУ Алексеева. После этого сказали ехать в аэропорт и садиться в самолет до Дубая, а потом лететь в Румынию. Оттуда я должен был перебраться в Киев, где меня собиралась встретить команда во главе с генералом, которая и давала все задания".

Показания дает 66-летний Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России. В пятницу, 6 февраля, он подкараулил в подъезде замначальника ГУ Генштаба России Владимира Алексеева и выстрелили в него несколько раз из пистолета. Генерал-лейтенант оказал сопротивление, киллер сбежал. Скорая, которую вызвали соседи, отвезла раненого в больницу, где его поместили в реанимацию.

© ЦОС ФСБ РФ Исполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба. Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ Исполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба. Кадр видео

На поиски преступника и сообщников бросили все силы МВД, ФСБ и СК. Вскоре по камерам видеонаблюдения отследили маршрут киллера. На записи, опубликованной ФСБ, видно, как Корба с рюкзаком и сумкой проходит паспортный контроль в одном из столичных аэропортов, после чего направляется на посадку на рейс в Дубай.

Через день он вернулся в Москву — в наручниках и сопровождении оперативников ФСБ.

Сторонник ФБК* и протестов

Параллельно продолжался розыск соучастников и заказчиков преступления. В том, что за всем этим стоит киевский режим, сомнений ни у кого не было. Вскоре это подтвердилось.

"Мой знакомый Любомир Корба прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для устранения Алексеева и попросил оказать ему помощь в съеме конспиративной квартиры и приобретении проездных документов, — говорит на опубликованном ФСБ видео другой подозреваемый. — В чем я сейчас искренне раскаиваюсь".

© ЦОС ФСБ РФ Пособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин. Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ Пособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин. Кадр видео

Это 67-летний москвич Виктор Васин. Ярый сторонник террористической организации ФБК*, участник протестов и любитель размещать в соцсетях публикации против поправок в Конституцию России и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя "Левого фронта" Сергея Удальцова. Также он регистрировался на сайтах "Умного голосования" и "Штаба Навального**.

Еще одна пособница — 55-летняя Зинаида Серебрицкая. В декабре она сняла квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет Алексеев, а также спрятала в схроне в Московской области для Корбы пистолет с глушителем и ключ от двери в подъезд. Преступница успела вылететь из Внуково в Стамбул и теперь, предположительно, скрывается на Украине. Она имела украинское гражданство до 2020-го — тогда ее фамилия была Антонюк.

© ЦОС ФСБ РФ Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая © ЦОС ФСБ РФ Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая

Жила в селе Хорошее ЛНР, там у нее дом. Соседи последний раз видели ее в 2024-м — они приезжала продавать недвижимость, но безуспешно.

Полигон в Киеве

Расследование уголовного дела и поиск других возможных пособников продолжается. Оперативники установили, что в вербовке Корбы при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош. Перед поездкой в Москву киллер прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. В Россию же прибыл через Кишинев и Тбилиси.

Арестованного по решению суда отправили в СИЗО. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательство на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Корбу обвиняют по всем трем, Васина — по двум последним. Меру пресечения ему изберут в ближайшее время.

© ЦОС ФСБ РФ Пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева. Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ Пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева. Кадр видео

Источник РИА Новости сообщил об Алексееве: "Пришел в себя и начал разговаривать. Состояние стабильное, угроза жизни миновала".

Покушение агенты Киева совершили на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по урегулированию конфликта. Российскую делегацию из представителей Минобороны возглавлял начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

* Террористическая организация, запрещенная в России.