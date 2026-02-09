Рейтинг@Mail.ru
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит - РИА Новости, 09.02.2026
03:35 09.02.2026 (обновлено: 04:52 09.02.2026)
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит - РИА Новости, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой - брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум... РИА Новости, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит

РИА Новости: коллекторы посоветовали не брать кредит с запасом

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой - брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум будущим платежам, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Есть несколько, можно сказать, "золотых правил" для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита - брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам", - сообщили в ассоциации.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
6 февраля, 02:17
Там обращают внимание, что кредит стоит брать только в банке, который состоит в реестре ЦБ.
"Кредит стоит оформлять после поступления зарплаты. То есть если она поступает на карту 5 числа каждого месяца, то кредит целесообразнее брать после этого числа через два-три дня", - отметили в ассоциации.
В таком случае у россиянина будет уверенность, что на счёту есть необходимая сумма для внесения платежа. "Кстати, клиенты это не часто соблюдают, но это может в разы снизить риск дефолта", - заключили там.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
