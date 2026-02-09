https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит - РИА Новости, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой - брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум... РИА Новости, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
РИА Новости: коллекторы посоветовали не брать кредит с запасом
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой - брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум будущим платежам, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Есть несколько, можно сказать, "золотых правил" для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита - брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам", - сообщили в ассоциации.
Там обращают внимание, что кредит стоит брать только в банке, который состоит в реестре ЦБ
.
"Кредит стоит оформлять после поступления зарплаты. То есть если она поступает на карту 5 числа каждого месяца, то кредит целесообразнее брать после этого числа через два-три дня", - отметили в ассоциации.
В таком случае у россиянина будет уверенность, что на счёту есть необходимая сумма для внесения платежа. "Кстати, клиенты это не часто соблюдают, но это может в разы снизить риск дефолта", - заключили там.