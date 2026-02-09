Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой - брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум будущим платежам, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Есть несколько, можно сказать, "золотых правил" для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита - брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам", - сообщили в ассоциации.

Там обращают внимание, что кредит стоит брать только в банке, который состоит в реестре ЦБ

"Кредит стоит оформлять после поступления зарплаты. То есть если она поступает на карту 5 числа каждого месяца, то кредит целесообразнее брать после этого числа через два-три дня", - отметили в ассоциации.