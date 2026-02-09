https://ria.ru/20260209/krasnoyarsk-2073109444.html
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике - РИА Новости, 09.02.2026
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике
Красноярский краевой суд приговорил к 23 годам колонии жителя Красноярского края за убийство 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:24:00+03:00
2026-02-09T08:24:00+03:00
2026-02-09T08:24:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
красноярский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
https://ria.ru/20260206/primore-2072591783.html
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике
Жителя Красноярского края осудили за убийство 17-летней девушки в свинарнике
КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 23 годам колонии жителя Красноярского края за убийство 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"В Красноярском краевом суде
огласили приговор по резонансному делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании в отношении Игоря Зыкова, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "д", "к" частью 2 статьей 105 УК РФ
(Убийство), пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), частью 2 статьей 158 УК РФ (Кража)… Зыков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с ограничением свободы один год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что процесс по фигуранту дела рассматривался с участием присяжных заседателей, которые признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения.
В краевой прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и расходов, связанных со смертью дочери, в сумме 6,1 миллиона рублей.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года. В свинарнике на территории частного дома в деревне Ушанка было найдено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, поэтому хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку, которую ударил поленом и бросил её со свиньями. Также региональный СК
сообщил, что фигурант надругался над девушкой, когда она была без сознания.