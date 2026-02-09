Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике - РИА Новости, 09.02.2026
08:24 09.02.2026
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике
Красноярский краевой суд приговорил к 23 годам колонии жителя Красноярского края за убийство 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, россия, красноярский край, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 23 годам колонии жителя Красноярского края за убийство 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
Красноярском краевом суде огласили приговор по резонансному делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании в отношении Игоря Зыкова, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "д", "к" частью 2 статьей 105 УК РФ (Убийство), пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), частью 2 статьей 158 УК РФ (Кража)… Зыков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с ограничением свободы один год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что процесс по фигуранту дела рассматривался с участием присяжных заседателей, которые признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения.
В краевой прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и расходов, связанных со смертью дочери, в сумме 6,1 миллиона рублей.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года. В свинарнике на территории частного дома в деревне Ушанка было найдено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, поэтому хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку, которую ударил поленом и бросил её со свиньями. Также региональный СК сообщил, что фигурант надругался над девушкой, когда она была без сознания.
