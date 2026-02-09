В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике

КРАСНОЯРСК, 9 фев – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 23 годам колонии жителя Красноярского края за убийство 17-летней девушки, чье покусанное тело нашли в свинарнике, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.

"В Красноярском краевом суде огласили приговор по резонансному делу, рассмотренному в закрытом судебном заседании в отношении Игоря Зыкова, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "д", "к" частью 2 статьей 105 УК РФ (Убийство), пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), частью 2 статьей 158 УК РФ (Кража)… Зыков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с ограничением свободы один год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении

Уточняется, что процесс по фигуранту дела рассматривался с участием присяжных заседателей, которые признали Зыкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

В краевой прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и расходов, связанных со смертью дочери, в сумме 6,1 миллиона рублей.