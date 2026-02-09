Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних - РИА Новости, 09.02.2026
15:51 09.02.2026
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
Гражданин Индии осужден на 15 лет колонии в Краснодаре за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в объединенной... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, индия, россия, краснодар, краснодарский краевой суд
Происшествия, Индия, Россия, Краснодар, Краснодарский краевой суд
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних

На Кубани иностранца осудили за преступления против половой неприкосновенности

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости. Гражданин Индии осужден на 15 лет колонии в Краснодаре за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, гражданин Индии Бариндер Сингх, живший тогда в Усть-Лабинском районе, в декабре 2023 года организовал групповой видеозвонок с участием пяти несовершеннолетних 9-10 лет, живущих на территории другого субъекта РФ, во время которого совершил "иные действия сексуального характера". При этом, как отмечается, возраст потерпевших был очевиден для мужчины.
"Судом Бариндер Сингх признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сообщили в пресс-службе.
Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних).
Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо с обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, профессиональных технических училищ, колледжей, и других детских образовательных учреждений и организаций сроком на 10 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
