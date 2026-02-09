https://ria.ru/20260209/krasnodar-2073229568.html
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
Гражданин Индии осужден на 15 лет колонии в Краснодаре за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних
В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних
На Кубани иностранца осудили за преступления против половой неприкосновенности
КРАСНОДАР, 9 фев – РИА Новости.
Гражданин Индии осужден на 15 лет колонии в Краснодаре за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе
судов Краснодарского края.
По данным суда, гражданин Индии
Бариндер Сингх, живший тогда в Усть-Лабинском районе
, в декабре 2023 года организовал групповой видеозвонок с участием пяти несовершеннолетних 9-10 лет, живущих на территории другого субъекта РФ
, во время которого совершил "иные действия сексуального характера". При этом, как отмечается, возраст потерпевших был очевиден для мужчины.
"Судом Бариндер Сингх признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сообщили в пресс-службе.
Краснодарский краевой суд
признал мужчину виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних).
Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо с обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, профессиональных технических училищ, колледжей, и других детских образовательных учреждений и организаций сроком на 10 лет.
Приговор в законную силу не вступил.