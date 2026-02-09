В Краснодаре иностранца осудили за преступления против несовершеннолетних

"Судом Бариндер Сингх признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - сообщили в пресс-службе.

Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо с обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, профессиональных технических училищ, колледжей, и других детских образовательных учреждений и организаций сроком на 10 лет.