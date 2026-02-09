Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вариант XFG (Stratus) остается доминирующим штаммом COVID-19 в России, он составляет 99% среди новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На текущий момент в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из них 368 тысяч – геномы SARS-CoV-2", - заключили в Роспотребнадзоре.