Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России - РИА Новости, 09.02.2026
00:32 09.02.2026
Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России
Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России
Вариант XFG (Stratus) остается доминирующим штаммом COVID-19 в России, он составляет 99% среди новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.02.2026
2026
Вариант XFG остается доминирующим штаммом COVID-19 в России

Роспотребнадзор: в России среди штаммов COVID-19 доминирует вариант XFG

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест" . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вариант XFG (Stratus) остается доминирующим штаммом COVID-19 в России, он составляет 99% среди новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG (Stratus, Стратус). Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19", - сказали в ведомстве.
Медсестра держит пробирку с кровью
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19
1 февраля, 16:13
Согласно данным международной базы GISAID, вариант XFG также доминирует в мире - в среднем доля заболеваний этим штаммом достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании – около 50%.
В пресс-службе добавили, что научные организации Роспотребнадзора продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углублённым исследованием проб из всех субъектов России и загрузкой результатов секвенирования на платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.
"На текущий момент в национальную базу VGARus загружено более 450 тысяч сиквенсов различных патогенов, из них 368 тысяч – геномы SARS-CoV-2", - заключили в Роспотребнадзоре.
Медицинский работник в лаборатории
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
23 декабря 2025, 09:51
 
