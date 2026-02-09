https://ria.ru/20260209/korba-2073127296.html
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ - РИА Новости, 09.02.2026
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба на видео ФСБ России признался, что был завербован сотрудниками СБУ в августе 2025... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
россия
москва
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
москва
2026
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника.
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
