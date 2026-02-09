Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба на видео ФСБ России признался, что был завербован сотрудниками СБУ в августе 2025 года.

По данным следствия, Любомир Корба является непосредственным исполнителем преступления. В настоящий момент Корба арестован и в отношении него столичным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.