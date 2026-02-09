Рейтинг@Mail.ru
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
09:54 09.02.2026 (обновлено: 10:06 09.02.2026)
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника
происшествия, россия, москва, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба на видео ФСБ России признался, что был завербован сотрудниками СБУ в августе 2025 года.
"В августе 2025 года я был завербован сотрудниками СБУ и был направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которых мне присылали по телефону", - сказал Корба.
По данным следствия, Любомир Корба является непосредственным исполнителем преступления. В настоящий момент Корба арестован и в отношении него столичным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
