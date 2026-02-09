https://ria.ru/20260209/korba-2073118619.html
Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева
Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева
Любомир Корба заявил, что после попытки покушения на генерала Владимира Алексеева получил указание лететь в Дубай, откуда он должен был лететь в Румынию, а... РИА Новости, 09.02.2026
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
Корба рассказал, куда он должен был уехать после покушения на Алексеева
Корба собирался уехать в Киев через Дубай и Румынию после покушения на Алексеева