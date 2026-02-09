Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/konfiskatsiya-2073087478.html
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке - РИА Новости, 09.02.2026
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке
Камчатский краевой суд по требованию прокуратуры конфисковал более 161 миллиона рублей, которые 36-летняя жительница региона получила от организации нелегальных РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T01:00:00+03:00
2026-02-09T01:00:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
россия
камчатский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20250609/zaderzhanie-2021726391.html
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006349363.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, россия, камчатский краевой суд
Происшествия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский краевой суд
Суд конфисковал средства у организатора игорного ОПГ на Камчатке

Суд конфисковал у организатора игорного ОПГ на Камчатке 161 миллион рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев – РИА Новости. Камчатский краевой суд по требованию прокуратуры конфисковал более 161 миллиона рублей, которые 36-летняя жительница региона получила от организации нелегальных азартных игр, сообщает прокуратура Камчатского края.
"Краевой суд признал доводы государственного обвинителя обоснованными и принял решение о конфискации у осужденной 161 млн рублей", – проинформировало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Калужской области задержали подозреваемых в организации игорного бизнеса
9 июня 2025, 10:30
Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2025 года признал женщину виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), однако отказал в изъятии полученных ею средств. В суде было установлено, что в период с января 2023 года по февраль 2024 года осужденная в составе преступной группы незаконно организовала азартные игры в трех нелегальных игорных заведениях, получив от этого прибыль свыше 161 миллиона рублей.
Прокуратура Камчатского края, оспорив судебный акт, доказала, что женщина выполняла управленческую функцию в организованной группе. Камчатский краевой суд согласился с этими доводами и удовлетворил требования прокуратуры о конфискации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В ГД предложили сажать организаторов азартных игр за сделки с детьми
21 марта 2025, 02:53
 
ПроисшествияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала