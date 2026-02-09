https://ria.ru/20260209/kompleks-2073161117.html
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Новейший пилотажно-навигационный комплекс для первого учебно-тренировочного самолета УТС-800 успешно прошел предварительные испытания, сообщила РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) во время международной выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.
В рамках объединенной российской экспозиции с 8 по 12 февраля впервые в Саудовской Аравии
представлены учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ".
"Важное конкурентное преимущество российского комплекса – возможность модернизации и адаптации под индивидуальные требования заказчика. Предварительные испытания пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 завершены, конструкторской документации присвоена "литера О". Сейчас проходят межведомственные испытания", - сообщила представитель УЗГА.
ПНК-800 – это "мозг" самолета УТС-800, важнейшая часть бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он собирает и обрабатывает все данные от различных систем самолета, выводя их в удобной для пилотов форме. Комплекс включает в себя индикатор лобового стекла, многофункциональные индикаторы, выполняющие, в том числе функции бортовых вычислителей, а также программное обеспечение разработки УЗГА.
Пилотажно-навигационный комплекс обладает широкими функциональными возможностями: отображение ключевых параметров полета и навигации, мониторинг состояния воздушного судна, решение задач самолетовождения, а также обеспечение тренажных режимов.
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 – первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.