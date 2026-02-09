Рейтинг@Mail.ru
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 09.02.2026 (обновлено: 12:05 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kompleks-2073161117.html
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания - РИА Новости, 09.02.2026
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания
Новейший пилотажно-навигационный комплекс для первого учебно-тренировочного самолета УТС-800 успешно прошел предварительные испытания, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:04:00+03:00
2026-02-09T12:05:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_37:0:835:449_1920x0_80_0_0_75e6b036b18be6e7575f82800958ff80.jpg
https://ria.ru/20260208/rostekh-2073005010.html
https://ria.ru/20260209/rostekh-2073107764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_236:0:835:449_1920x0_80_0_0_fc4e958bca039f94ba8a3565b7ec6bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
Новый пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 прошел первые испытания

Новейший пилотажно-навигационный комплекс для УТС-800 успешно прошел испытания

© АО "УЗГА"/TelegramСамолет УТС-800
Самолет УТС-800 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© АО "УЗГА"/Telegram
Самолет УТС-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 9 фев - РИА Новости. Новейший пилотажно-навигационный комплекс для первого учебно-тренировочного самолета УТС-800 успешно прошел предварительные испытания, сообщила РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) во время международной выставки World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.
В рамках объединенной российской экспозиции с 8 по 12 февраля впервые в Саудовской Аравии представлены учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ".
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
8 февраля, 13:32
"Важное конкурентное преимущество российского комплекса – возможность модернизации и адаптации под индивидуальные требования заказчика. Предварительные испытания пилотажно-навигационного комплекса ПНК-800 завершены, конструкторской документации присвоена "литера О". Сейчас проходят межведомственные испытания", - сообщила представитель УЗГА.
ПНК-800 – это "мозг" самолета УТС-800, важнейшая часть бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). Он собирает и обрабатывает все данные от различных систем самолета, выводя их в удобной для пилотов форме. Комплекс включает в себя индикатор лобового стекла, многофункциональные индикаторы, выполняющие, в том числе функции бортовых вычислителей, а также программное обеспечение разработки УЗГА.
Пилотажно-навигационный комплекс обладает широкими функциональными возможностями: отображение ключевых параметров полета и навигации, мониторинг состояния воздушного судна, решение задач самолетовождения, а также обеспечение тренажных режимов.
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 – первый российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков.
Самолет Су-57 с обновленным комплексом вооружения - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Ростех" передал Минобороны партию Су-57 с новым комплексом вооружения
Вчера, 08:05
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала