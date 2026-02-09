Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 09.02.2026 (обновлено: 08:56 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/kndr-2073098927.html
Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР
Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР - РИА Новости, 09.02.2026
Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:53:00+03:00
2026-02-09T08:56:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073112414_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c35db48faa4ae6d776a60653c3803c2f.jpg
https://ria.ru/20260126/kndr-2070237139.html
https://ria.ru/20250219/koreya-2000295367.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073112414_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_eeed4482e9b151770553f16faa45ea24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР

Ким Чен Ын поздравил армию КНДР в день 78-й годовщины ее основания

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ЦТАК
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 8 февраля по случаю 78-й годовщины основания КНА нанес поздравительный визит в министерство обороны КНДР и поздравил офицеров и солдат всей армии", - говорится в сообщении.
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил процессом изготовления скульптур в честь бойцов КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ким Чен Ын руководил созданием скульптур в честь бойцов КНДР
26 января, 02:56
Сообщается также, что лидера КНДР встретили ведущие кадры минобороны страны. В рамках визита, как передает ЦТАК, Ким Чен Ын произвел смотр почетного караула корейской народной армии.
"Это день, гордо представляющий историю строительства героической нашей армии и ее овеянный победой путь, является знаменательным революционным праздником не только для военнослужащих с оружием в руках, но и народа всей страны", - заявил во время визита Ким Чен Ын.
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии
Ранее ЦТАК передавало, что северокорейский лидер посетил мероприятие, приуроченное у годовщине, где руководил соревнованиями танкистов и учениями фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений. Помимо этого, на мероприятии Ким Чен Ын обозначил важность превращения армии КНДР в "непобедимую революционную могучую армию", готовую сражаться с врагом по формуле "один на сто".
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Ким Чен Ын отходит от наследия прошлых лидеров, заявили в Южной Корее
19 февраля 2025, 14:40
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала