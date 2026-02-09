Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом Минобороны КНДР

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии, передает Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 8 февраля по случаю 78-й годовщины основания КНА нанес поздравительный визит в министерство обороны КНДР и поздравил офицеров и солдат всей армии", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что лидера КНДР встретили ведущие кадры минобороны страны. В рамках визита, как передает ЦТАК, Ким Чен Ын произвел смотр почетного караула корейской народной армии.

"Это день, гордо представляющий историю строительства героической нашей армии и ее овеянный победой путь, является знаменательным революционным праздником не только для военнослужащих с оружием в руках, но и народа всей страны", - заявил во время визита Ким Чен Ын.

© Фото : ЦТАК Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии © Фото : ЦТАК Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с поздравительным визитом министерство обороны страны по случаю 78-й годовщины основания армии