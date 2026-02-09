Рейтинг@Mail.ru
Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/kitay-2073259343.html
Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год
Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год - РИА Новости, 09.02.2026
Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год
Китайская компания по разработке технологий автономного вождения Pony AI к концу 2026 года планирует произвести 3 тысячи беспилотных такси, разработанных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:24:00+03:00
технологии
китай
гонконг
южная корея
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073257526_0:499:2720:2029_1920x0_80_0_0_74fa52b7c4c1b68a740a0a06f15ecb7b.jpg
https://ria.ru/20260203/robot-2071915059.html
https://ria.ru/20260209/taksi-2073203951.html
китай
гонконг
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073257526_0:8:2720:2048_1920x0_80_0_0_5ebef64a8ef99d4afed9e642f9d3d656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, гонконг, южная корея, toyota corolla
Технологии, Китай, Гонконг, Южная Корея, Toyota Corolla
Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год

SCMP: Pony AI планирует произвести три тысячи беспилотных такси за 2026 год

© Getty Images / VCGРобот-такси ARCFOX Alpha T5 компании Pony.ai в Шэньчжэне
Робот-такси ARCFOX Alpha T5 компании Pony.ai в Шэньчжэне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Getty Images / VCG
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайская компания по разработке технологий автономного вождения Pony AI к концу 2026 года планирует произвести 3 тысячи беспилотных такси, разработанных совместно с Toyota, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, Toyota является акционером Pony AI и сотрудничает с ней в производстве беспилотных автомобилей.
Гуманоидный робот Bolt - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Китай представил самого быстрого робота-гуманоида
3 февраля, 12:55
"Компания из Гуанчжоу (Pony AI) заявила в понедельник, что в этом году с конвейера сойдет тысяча беспилотных такси этого типа (в совместном производстве с Toyota), которые будут использоваться в крупнейших городах материкового Китая. Они станут частью плана Pony AI - к концу 2026 года иметь парк из более чем 3 тысяч роботакси, работающих как на материке, так и за рубежом", - говорится в сообщении.
Как отмечает SCMP, совместное производство китайской компании с Toyota - важный шаг к коммерциализации беспилотных такси по всему миру. Компания уже начала массовое производство.
Главный директор отдела технологий Pony AI Лоу Тяньчэн заявил, что компания стремится сделать роботакси массовыми и доступными. По его словам, компания рассматривает Гонконг, Южную Корею, Ближний Восток и Европу как потенциальные направления для расширения своего производства.
Согласно информации SCMP, количество роботакси в Китае может вырасти до 4 миллионов к концу 2030-х годов.
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси
Вчера, 14:18
 
ТехнологииКитайГонконгЮжная КореяToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала