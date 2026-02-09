Китайская компания Pony AI планирует произвести три тысячи роботакси за год

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Китайская компания по разработке технологий автономного вождения Pony AI к концу 2026 года планирует произвести 3 тысячи беспилотных такси, разработанных совместно с Toyota, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным газеты, Toyota является акционером Pony AI и сотрудничает с ней в производстве беспилотных автомобилей.
"Компания из Гуанчжоу (Pony AI) заявила в понедельник, что в этом году с конвейера сойдет тысяча беспилотных такси этого типа (в совместном производстве с Toyota), которые будут использоваться в крупнейших городах материкового Китая. Они станут частью плана Pony AI - к концу 2026 года иметь парк из более чем 3 тысяч роботакси, работающих как на материке, так и за рубежом", - говорится в сообщении.
Как отмечает SCMP, совместное производство китайской компании с Toyota - важный шаг к коммерциализации беспилотных такси по всему миру. Компания уже начала массовое производство.
Главный директор отдела технологий Pony AI Лоу Тяньчэн заявил, что компания стремится сделать роботакси массовыми и доступными. По его словам, компания рассматривает Гонконг, Южную Корею, Ближний Восток и Европу как потенциальные направления для расширения своего производства.
Согласно информации SCMP, количество роботакси в Китае может вырасти до 4 миллионов к концу 2030-х годов.