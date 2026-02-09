Кипр хочет принять участие в заседании "Совета мира" в феврале, пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Кипр, по всей видимости, примет приглашение США об участии в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля, сообщает в понедельник издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники в правительстве.