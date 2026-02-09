Рейтинг@Mail.ru
Кипр хочет принять участие в заседании "Совета мира" в феврале, пишут СМИ
14:54 09.02.2026 (обновлено: 14:57 09.02.2026)
Кипр хочет принять участие в заседании "Совета мира" в феврале, пишут СМИ
Кипр, по всей видимости, примет приглашение США об участии в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля, сообщает в понедельник издание...
2026-02-09T14:54:00+03:00
2026-02-09T14:57:00+03:00
в мире, греция, сша, кипр, дональд трамп, оон
В мире, Греция, США, Кипр, Дональд Трамп, ООН
Кипр хочет принять участие в заседании "Совета мира" в феврале, пишут СМИ

Phileleftheros: Кипр хочет принять участие в первом заседании "Совета мира"

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяФлаги Кипра и Европейского союза
Флаги Кипра и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Флаги Кипра и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Кипр, по всей видимости, примет приглашение США об участии в первом заседании "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля, сообщает в понедельник издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники в правительстве.
"Первая реакция, по всей видимости, положительная, так как приглашение касается исключительно темы восстановления сектора Газа", - говорится в статье.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира, заявил Песков
Вчера, 12:40
Как пишет издание, президент США Дональд Трамп повторно пригласил как Кипр, так и Грецию принять участие в работе "Совета мира". Страны должны дать официальный ответ на приглашение до среды 11 февраля.
Ранее Греция и Кипр отказались от участия в "Совете мира" и не приняли приглашение на встречу, которую организовал Дональд Трамп в Давосе.
"В данном случае ситуация, похоже, иная. И Никосия, и Афины с тех пор ясно дали понять, что если саммит будет посвящен восстановлению Газы, как это предусмотрено соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН, то у них не будет проблем с участием. Новое приглашение Трампа, похоже, не выходит за рамки резолюции, что облегчает (президенту Кипра) Христодулидису и (премьеру Греции) Мицотакису возможность положительно отреагировать на приглашение американского президента", - пишет газета.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Совет мира может помочь восстановить Газу, считает Степашин
Вчера, 14:48
 
