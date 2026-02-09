Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
22:01 09.02.2026
Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ
Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ
Украина намерена закупить 150 шведских истребителей Gripen и 100 французских истребителей Rafale на сумму около 50 миллиардов евро, сообщило украинское... РИА Новости, 09.02.2026
Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ

Defense Express: Киев хочет купить 250 европейских истребителей за 50 млрд евро

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина намерена закупить 150 шведских истребителей Gripen и 100 французских истребителей Rafale на сумму около 50 миллиардов евро, сообщило украинское профильное издание Defense Express.
"В намерениях Украины - вооружиться 150 Gripen и 100 Rafale... речь идет именно о "и", а не "или", - говорится в материале на сайте издания.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000, утверждает Минобороны Украины
Вчера, 14:11
Журналисты украинского издания использовали данные из открытых источников для подсчета итоговой стоимости возможного контракта. По их данным, последнюю цену на шведские Gripen можно узнать из данных, раскрытых государственным аудитом Колумбии. В 2025 году она составила 184,4 миллиона евро за один истребитель или 27,66 миллиардов евро за анонсированную Киевом партию в 150 машин. Цену на Rafale издание узнало из контракта фирмы-производителя с Сербией за 2025 год. Тогда Белград закупил 12 истребителей по 225 миллионов евро за штуку. Запланированные 100 машин выйдут и без того дефицитному бюджету Украины в 22,5 миллиарда евро.
Как подчеркивают авторы Defense Express, финальная цена обеих партий самолетов может оказаться еще выше из-за десятилетнего срока поставки машин и инфляции. Кроме того, после покупки самолетов Украине придется тратится на обслуживание и модернизацию парка примерно по 2,5 миллиарда евро в год.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах. В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale. Французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться эти поставки будут за счет денег французских граждан.
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вице-спикер Словакии прокомментировал передачу истребителей МиГ Украине
Вчера, 18:25
 
В миреУкраинаКиевФранцияУльф КристерссонЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийRafale
 
 
