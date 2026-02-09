Киев хочет купить 250 европейских истребителей, пишут СМИ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина намерена закупить 150 шведских истребителей Gripen и 100 французских истребителей Rafale на сумму около 50 миллиардов евро, сообщило украинское профильное издание Defense Express.
Журналисты украинского издания использовали данные из открытых источников для подсчета итоговой стоимости возможного контракта. По их данным, последнюю цену на шведские Gripen можно узнать из данных, раскрытых государственным аудитом Колумбии. В 2025 году она составила 184,4 миллиона евро за один истребитель или 27,66 миллиардов евро за анонсированную Киевом партию в 150 машин. Цену на Rafale издание узнало из контракта фирмы-производителя с Сербией за 2025 год. Тогда Белград закупил 12 истребителей по 225 миллионов евро за штуку. Запланированные 100 машин выйдут и без того дефицитному бюджету Украины в 22,5 миллиарда евро.
Как подчеркивают авторы Defense Express, финальная цена обеих партий самолетов может оказаться еще выше из-за десятилетнего срока поставки машин и инфляции. Кроме того, после покупки самолетов Украине придется тратится на обслуживание и модернизацию парка примерно по 2,5 миллиарда евро в год.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах. В ноябре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale. Французские правые политики Флориан Филиппо и Николя Дюпон-Эньян высказывали мнение, что финансироваться эти поставки будут за счет денег французских граждан.