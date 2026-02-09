https://ria.ru/20260209/kiev-2073263754.html
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров - РИА Новости, 09.02.2026
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4 ) в Киеве из-за повреждений и морозов покрылась толстым слоем льда, на объекте образовались сосульки длиной более 8 метров, сообщило... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4 ) в Киеве из-за повреждений и морозов покрылась толстым слоем льда, на объекте образовались сосульки длиной более 8 метров, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
Киевский мэр Виталий Кличко
5 февраля сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 в Киеве
займет не менее двух месяцев.
"Из-за повреждений и морозов Дарницкая ТЭЦ покрылась льдом: появились сосульки длиной более 8 метров... были повреждены трубы, из которых начала вытекать вода, что привело к обледенению конструкций станции", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что ледяные наросты сформировались на значительной высоте и создают дополнительную опасность для персонала и оборудования.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Дарницкая ТЭЦ не заработает до конца отопительного сезона, из‑за чего сотни домов в Киеве останутся без тепла на всю зиму.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.