На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4 ) в Киеве из-за повреждений и морозов покрылась толстым слоем льда, на объекте образовались сосульки длиной более 8 метров, сообщило украинское новостное агентство УНИАН.

Киевский мэр Виталий Кличко 5 февраля сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 в Киеве займет не менее двух месяцев.

"Из-за повреждений и морозов Дарницкая ТЭЦ покрылась льдом: появились сосульки длиной более 8 метров... были повреждены трубы, из которых начала вытекать вода, что привело к обледенению конструкций станции", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что ледяные наросты сформировались на значительной высоте и создают дополнительную опасность для персонала и оборудования.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Дарницкая ТЭЦ не заработает до конца отопительного сезона, из‑за чего сотни домов в Киеве останутся без тепла на всю зиму.