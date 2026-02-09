На Западе заявили о подготовке Киева к унизительному поражению от России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Последние политические высказывания c Украины свидетельствует о подготовке населения к приближающемуся военному поражению от России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Заявления из Киева часто могут показаться иррациональными. <…> Но тот факт, что на Украине начали говорить о необходимости подготовки к тяжелым компромиссам (с Россией. — Прим. ред.), показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение", — поделился эксперт.
По словам ученого, проигранная позиция Украины определяется и внешнеполитическим контуром. Так, давление на уже загнанный в угол киевский режим со стороны Запада будет только усиливаться.
«
"Сейчас, конечно, поскольку война почти подошла к концу, и русские держат все козыри на руках, оказывать на них давление очень сложно. Так что, суровая реальность такова: если Трамп действительно хочет, чтобы украинцы и русские пришли к чему-то, наибольшее давление нужно оказать именно на украинцев", — добавил Дизен.
В последнее время в публичном поле Украины все чаще стала звучать тема уступок России по итогам конфликта. В пятницу глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что призыв пойти на компромисс по территориям пользуется широкой поддержкой населения. Немецкий телеканал Welt сообщал, что анонимный влиятельный депутат Рады обозначала необходимость пойти на болезненные уступки. А источники украинского издания "Страна.ua" передавали, что глава фракции Зеленского в парламенте Давид Арахамия выступал за поиск точек сближения на переговорах с Москвой.