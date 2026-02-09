Сторонники ПЦУ начали захват храма УПЦ в Хмельницкой области

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщает в понедельник украинский телеканал "Первый казацкий".

По данным украинского Союза православных журналистов, к храму прибыли сотрудники полиции, однако пока в конфликт они не вмешиваются.