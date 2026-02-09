Сторонники ПЦУ начали захват храма УПЦ в Хмельницкой области

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщает в понедельник украинский телеканал "Первый казацкий".
"Рейдеры ПЦУ ворвались в храм УПЦ в Кузьмине. Прямо сейчас происходит рейдерский захват храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Кузьмин в Хмельницкой области. Утром к святыне подошла преступная группа, которая срезала замки и ворвалась в церковь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
По данным украинского Союза православных журналистов, к храму прибыли сотрудники полиции, однако пока в конфликт они не вмешиваются.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
