В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом
В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом - РИА Новости, 09.02.2026
В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом
Ученик пришел в школу в городе Светском в ХМАО с топором и пневматическим пистолетом, чтобы отомстить обидчикам, его задержали, никто не пострадал, возбуждено... РИА Новости, 09.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев - РИА Новости.
Ученик пришел в школу в городе Светском в ХМАО с топором и пневматическим пистолетом, чтобы отомстить обидчикам, его задержали, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба
СУСК по региону.
"По данным следствия, 9 февраля 2026 года подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения. Преступные намерения не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам – один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подростку 14 лет, он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(приготовление к совершению убийства двух и более лиц), ведется следствие.
Кроме того, следствие проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отметили в ведомстве.
Глава Советского района
Евгений Буренков поблагодарил педагога, забравшего у ученика рюкзак с оружием.
"Сегодня в гимназии города Советский
педагог вовремя выявил и предотвратил ситуацию, которая могла бы закончиться трагедией. Действуя в соответствии с методическими рекомендациями и установленным для таких ситуаций алгоритмом, учитель обеспечил безопасность детей", – сказал Буренков в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Он отметил, что руководство школы и психологи совместно работают с учениками и родителями гимназии, все структуры отработали по ситуации "в соответствии с регламентом", а учебный процесс в учебном заведении продолжится.
"Благодарю учителя за хладнокровие и ответственность", – подчеркнул глава муниципалитета.