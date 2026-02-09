Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка - РИА Новости, 09.02.2026
11:30 09.02.2026
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Житель Омской области подозревается в хищении у 11-летнего мальчика, опекуном которого он являлся, более четырех миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия, омская область, россия, муромцевский район
Происшествия, Омская область, Россия, Муромцевский район
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка

Жителя Омской области подозревают в хищении 4 млн рублей у опекаемого ребенка

ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Житель Омской области подозревается в хищении у 11-летнего мальчика, опекуном которого он являлся, более четырех миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Следователи считают, что с августа 2024 по ноябрь 2025 года 36-летний житель Муромцевского района похищал у своего 11-летнего опекаемого крупные суммы, поступающие в виде социальных выплат, переводил их себе на карту и тратил по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата".
"Всего было похищено 4 миллиона 385 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Расследование продолжается, мужчине грозит до 10 лет колонии. Также будут проверены действия работников органов опеки.
В Подмосковье рассмотрят дело опекунши десяти детей об издевательствах
5 февраля, 12:03
