Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка - РИА Новости, 09.02.2026
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Житель Омской области подозревается в хищении у 11-летнего мальчика, опекуном которого он являлся, более четырех миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:30:00+03:00
2026-02-09T11:30:00+03:00
2026-02-09T11:30:00+03:00
происшествия
омская область
россия
муромцевский район
омская область
россия
муромцевский район
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
Жителя Омской области подозревают в хищении 4 млн рублей у опекаемого ребенка