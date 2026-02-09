https://ria.ru/20260209/khischenie-2073108130.html
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину
Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении в "Шереметьево" денег у участников специальной военной операции Ваге Хачатрян признал вину, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2026
Источник: фигурант дела о хищении в Москве денег у участников СВО признал вину