Рейтинг@Mail.ru
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/khischenie-2073108130.html
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину - РИА Новости, 09.02.2026
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину
Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении в "Шереметьево" денег у участников специальной военной операции Ваге Хачатрян признал вину, сообщил РИА... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:10:00+03:00
2026-02-09T08:10:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20260204/fortifikatsii-2072277634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Источник: фигурант дела о хищении денег у участников СВО признал вину

Источник: фигурант дела о хищении в Москве денег у участников СВО признал вину

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении в "Шереметьево" денег у участников специальной военной операции Ваге Хачатрян признал вину, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Он дал признательные показания", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, банда намеренно выбирала в качестве жертв участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов связано с завышением цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием. По делу были арестованы более 40 человек. Суд выносил решение о заочном аресте Хачатряна в июне 2025 года. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
4 февраля, 17:41
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала