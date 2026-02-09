Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области - РИА Новости, 09.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 09.02.2026
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области
Обломками БПЛА ВСУ в Курской области повреждено здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад, окна здания и автомобиль в Рыльском... РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали два приграничных района Курской области

Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Обломками БПЛА ВСУ в Курской области повреждено здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад, окна здания и автомобиль в Рыльском районе, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ВСУ продолжают атаковать нашу территорию. В результате атак вражеских БПЛА в посёлке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены 2 окна здания администрации района и автомобиль. В городе Рыльске Рыльского района незначительно повреждён фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших.
"Прошу всех жителей соблюдать меры безопасности!" - добавил глава региона.
Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника ВСУ
