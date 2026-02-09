ВСУ атаковали два приграничных района Курской области

КУРСК, 9 фев - РИА Новости. Обломками БПЛА ВСУ в Курской области повреждено здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад, окна здания и автомобиль в Рыльском районе, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Хинштейн.