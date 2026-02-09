https://ria.ru/20260209/khinshteyn-2073249599.html
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области
Обломками БПЛА ВСУ в Курской области повреждено здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад, окна здания и автомобиль в Рыльском... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:53:00+03:00
2026-02-09T16:53:00+03:00
2026-02-09T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20260209/pvo-2073180558.html
рыльский район
курская область
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльский район, курская область, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали два приграничных района Курской области
Хинштейн: ВСУ атаковали два приграничных района Курской области