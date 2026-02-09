Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 09.02.2026 (обновлено: 15:34 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/khinshteyn-2073213391.html
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:54:00+03:00
2026-02-09T15:34:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
https://ria.ru/20260202/hinshtejn-2071760955.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП

Хинштейн сообщил, что после ДТП пока может ходить только с подручными средствами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных средств.
Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома.
"Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно - ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств", - сказал глава региона в ходе оперативного совещания правительства, в котором принял участие в онлайн-режиме.
В конце совещания Хинштейн поблагодарил всех жителей, которые желают ему скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такие обращения действуют как самое лучшее лекарство.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро Курская - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хинштейн продолжает лечение после ДТП в домашних условиях
2 февраля, 17:05
 
Курская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала