Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП
Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных... РИА Новости, 09.02.2026
курская область
александр хинштейн
общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн сообщил, что после ДТП пока может ходить только с подручными средствами
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных средств.
Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома.
"Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно - ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств", - сказал глава региона в ходе оперативного совещания правительства, в котором принял участие в онлайн-режиме.
В конце совещания Хинштейн
поблагодарил всех жителей, которые желают ему скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такие обращения действуют как самое лучшее лекарство.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.