Хинштейн рассказал о самочувствии после ДТП

КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн, восстанавливающийся сейчас после ДТП и операций, рассказал, что пока может ходить только при помощи подручных средств.

Впервые после ДТП губернатор провел заседание регионального правительства по видеосвязи из дома.

"Сегодня вместе с ЦУРом каждый район (нужно - ред.) отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств", - сказал глава региона в ходе оперативного совещания правительства, в котором принял участие в онлайн-режиме.

В конце совещания Хинштейн поблагодарил всех жителей, которые желают ему скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такие обращения действуют как самое лучшее лекарство.