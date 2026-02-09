Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
10:43 09.02.2026
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
курская область, александр хинштейн, общество
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области

КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн принимает участие в оперативном заседании правительства региона в онлайн-режиме, находясь на лечении дома после ДТП, где его комнату переоборудовали в больничную палату.
"Даже в таком формате... Тем не менее сегодня заседание правительства проводить, как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию и стараться максимально быстро полностью восстановиться с тем, чтобы уже выйти на работу. Надеюсь на то, что это произойдет как можно быстрее, но понятно, что кости заживают долго", – заявил Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сломаны три ребра". Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП
29 января, 17:44
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Биография Александра Хинштейна
22 января, 13:52
 
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
 
 
