https://ria.ru/20260209/khinshteyn-2073137095.html
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области - РИА Новости, 09.02.2026
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн принимает участие в оперативном заседании правительства региона в онлайн-режиме, находясь на лечении дома после... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:43:00+03:00
2026-02-09T10:43:00+03:00
2026-02-09T10:43:00+03:00
курская область
александр хинштейн
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
https://ria.ru/20260129/khinshteyn-2071051382.html
https://ria.ru/20260122/khinshteyn-1987676698.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, общество
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн участвует онлайн в заседании правительства Курской области
Хинштейн участвует в заседании правительства Курской области в онлайн-режиме
КУРСК, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн принимает участие в оперативном заседании правительства региона в онлайн-режиме, находясь на лечении дома после ДТП, где его комнату переоборудовали в больничную палату.
"Даже в таком формате... Тем не менее сегодня заседание правительства проводить, как и говорил ранее, стараюсь держать руку на пульсе, контролировать ситуацию и стараться максимально быстро полностью восстановиться с тем, чтобы уже выйти на работу. Надеюсь на то, что это произойдет как можно быстрее, но понятно, что кости заживают долго", – заявил Хинштейн
в ходе заседания правительства региона.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице. Позже он рассказал, что его прооперировали, у него перелом бедренной кости, а также трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает лечение дома, где одну из комнат переоборудовали в больничную палату.