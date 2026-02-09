https://ria.ru/20260209/khezbollakh-2073303732.html
Армия Израиля ликвидировала командира подразделений "Хезболлы"
Армия Израиля ликвидировала командира подразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 09.02.2026
Армия Израиля ликвидировала командира подразделений "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о ликвидации главы артиллерийских подразделений движения "Хезболла" на юге Ливана. РИА Новости, 09.02.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила о ликвидации главы артиллерийских подразделений движения "Хезболла" на юге Ливана.
"Сегодня (в понедельник - ред.) ЦАХАЛ нанес удар в районе Януха и ликвидировал террориста Ахмада Али Салами, занимавшего пост главы артиллерии "Хезболла
", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что ликвидированный член "Хезболла" несет ответственность за многочисленные атаки на солдат ЦАХАЛ во время боевых действий, а в последнее время он занимался восстановлением военных возможностей группировки на юге Ливана
.
В ЦАХАЛ добавили, что осведомлены о заявлениях касательно гибели мирных жителей, не имевших отношения к цели удара.
"Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение. ЦАХАЛ сожалеет о любом причиненном вреде мирным жителям и принимает меры для минимизации ущерба в максимально возможной степени. Инцидент находится на проверке", - сообщила пресс-служба.
Минздрав Ливана в понедельник сообщил о гибели трех граждан, включая трехлетнего ребенка, в результате атаки израильского БПЛА в поселении Янух на юге Ливана.