Глава министерства войны США Пит Хегсет пожаловался, что после демократической администрации в американской армии остались "чуваки в платьях", а здравого смысла РИА Новости, 09.02.2026
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Глава министерства войны США Пит Хегсет пожаловался, что после демократической администрации в американской армии остались "чуваки в платьях", а здравого смысла убавилось.
"Президент Дональд Трамп
ожидает здравого смысла, который не так распространен в Вашингтоне", - обратился Хегсет
к работникам кораблестроительного завода в штате Мэн
.
Как заявил шеф Пентагона
, нынешняя администрация убирает препятствия и мусор из деятельности военного ведомства, чтобы обеспечить "мир с помощью силы". "Чуваки в платьях"* и борьба с изменениями климата также оказались, по мнению Хегсета, в списке помех армии при прошлой администрации. Министр пообещал ускорение производства и снятие бюрократических барьеров.
"Мы закончили с "наша сила в наших различиях". Это самая тупая фраза в военной истории. "Наша сила в наших различиях", - генералы говорили это с серьезными лицами. Нет, нет", - отверг прошлые подходы Хегсет.
"Биться ради победы, а не политкорректно. Подавляющее насилие в действии в решающий момент, чтобы враги знали точно, что ты имеешь в виду", - сформулировал американскую военную доктрину министр.
*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено