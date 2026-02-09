В Харькове прогремел взрыв

https://ria.ru/20260209/kharkov-2073299522.html
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.02.2026
