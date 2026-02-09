Пострадавших при нападении в Уфе иностранных студентов отправят в санатории

© Кадр видео из соцсетей На месте нападения в общежитии вуза в Уфе

УФА, 9 фев - РИА Новости. Иностранным студентам, пострадавшим при нападении в общежитие в Уфе, продолжат оказывать необходимую помощь, в том числе предоставят возможность пройти лечение в санаториях и при необходимости организуют поездку домой, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Уфе 7 февраля были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов - граждане Индии СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Хабиров рассказал, что встретился со студентами из Индии в общежитии медуниверситета.

"Принес им извинения за эту ситуацию. Этот случай - единичный, совсем не характерный для нашей республики. Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению", - написал Хабиров в Telegram-канале

Глава Башкирии отметил, что пострадавшим продолжат оказывать необходимую помощь.

"Подлечим в наших санаториях. Если нужно - обеспечим возможность слетать домой. Все расходы и организацию возьмем на себя. Договорились, что вручим государственные награды студентам, которые проявили мужество при отражении атаки", - рассказал Хабиров.