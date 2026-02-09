Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при нападении в Уфе иностранных студентов отправят в санатории - РИА Новости, 09.02.2026
22:37 09.02.2026
Пострадавших при нападении в Уфе иностранных студентов отправят в санатории
общество
индия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), радий хабиров, общество
Индия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Радий Хабиров, Общество
© Кадр видео из соцсетейНа месте нападения в общежитии вуза в Уфе
На месте нападения в общежитии вуза в Уфе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте нападения в общежитии вуза в Уфе. Архивное фото
УФА, 9 фев - РИА Новости. Иностранным студентам, пострадавшим при нападении в общежитие в Уфе, продолжат оказывать необходимую помощь, в том числе предоставят возможность пройти лечение в санаториях и при необходимости организуют поездку домой, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
В Уфе 7 февраля были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. По информации регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов - граждане Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Автомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Общежития в Уфе оснастят камерами после нападения подростка с ножом
Вчера, 15:47
Хабиров рассказал, что встретился со студентами из Индии в общежитии медуниверситета.
"Принес им извинения за эту ситуацию. Этот случай - единичный, совсем не характерный для нашей республики. Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению", - написал Хабиров в Telegram-канале.
Глава Башкирии отметил, что пострадавшим продолжат оказывать необходимую помощь.
"Подлечим в наших санаториях. Если нужно - обеспечим возможность слетать домой. Все расходы и организацию возьмем на себя. Договорились, что вручим государственные награды студентам, которые проявили мужество при отражении атаки", - рассказал Хабиров.
По его словам, студентов очень волнуют меры безопасности. "Этот вопрос мы тоже сегодня с ними обсудили. Сделаем все, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало", - добавил руководитель республики.
Подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе, доставляют в суд. 9 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд арестовал подростка, напавшего на студентов в общежитии в Уфе
Вчера, 14:39
 
