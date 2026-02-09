https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме - РИА Новости, 09.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
Пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженка Екатеринбурга приехала в Валаамский монастырь на послушание, монахи активно помогают в ее поисках,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:26:00+03:00
2026-02-09T11:26:00+03:00
2026-02-09T11:26:00+03:00
происшествия
валаам
республика карелия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8c97710478aa6bcfcefa94dd82f6ad97.jpg
https://ria.ru/20260130/poiski-2071181471.html
валаам
республика карелия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8c12d6ddc38694e003bdf008fadcd6d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валаам, республика карелия, екатеринбург
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
РИА Новости: пропавшая на Валааме женщина приехала в монастырь на послушание
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженка Екатеринбурга приехала в Валаамский монастырь на послушание, монахи активно помогают в ее поисках, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ранее сообщалось, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга
Наталья Простакова, будучи в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии
, пропавшую пока не нашли.
"Она приехала в монастырь на послушание... Монахи, как и жители острова Валаам, активно помогают нам в поисках... На выходных монастырь предоставил специалистам отряда "Лиза Алерт" два своих судна на воздушной подушке", – рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что географически поиски пропавшей женщины ограничены островом Валаам, поскольку в зимнее время, когда нет туристических маршрутов, у нее не было возможности его покинуть.
Как сообщалось ранее, в поисках также задействованы представители добровольного поискового отряда Карелии "Длинный берег" и региональной поисково-спасательной службы.