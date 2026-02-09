В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженка Екатеринбурга приехала в Валаамский монастырь на послушание, монахи активно помогают в ее поисках, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, будучи в поселке Валаам , 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии , пропавшую пока не нашли.

"Она приехала в монастырь на послушание... Монахи, как и жители острова Валаам, активно помогают нам в поисках... На выходных монастырь предоставил специалистам отряда "Лиза Алерт" два своих судна на воздушной подушке", – рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что географически поиски пропавшей женщины ограничены островом Валаам, поскольку в зимнее время, когда нет туристических маршрутов, у нее не было возможности его покинуть.