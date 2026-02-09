Рейтинг@Mail.ru
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме - РИА Новости, 09.02.2026
11:26 09.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме
В "ЛизаАлерт" рассказали о женщине из Екатеринбурга, пропавшей на Валааме

РИА Новости: пропавшая на Валааме женщина приехала в монастырь на послушание

© РИА Новости / Нина Зотина
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пропавшая 2 февраля в поселке Валаам в Карелии уроженка Екатеринбурга приехала в Валаамский монастырь на послушание, монахи активно помогают в ее поисках, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Ранее сообщалось, что 36-летняя уроженка Екатеринбурга Наталья Простакова, будучи в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки. Как сообщали РИА Новости в понедельник в отряде "Лиза Алерт" в Карелии, пропавшую пока не нашли.
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова
Наталья Простакова
"Она приехала в монастырь на послушание... Монахи, как и жители острова Валаам, активно помогают нам в поисках... На выходных монастырь предоставил специалистам отряда "Лиза Алерт" два своих судна на воздушной подушке", – рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что географически поиски пропавшей женщины ограничены островом Валаам, поскольку в зимнее время, когда нет туристических маршрутов, у нее не было возможности его покинуть.
Как сообщалось ранее, в поисках также задействованы представители добровольного поискового отряда Карелии "Длинный берег" и региональной поисково-спасательной службы.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"
30 января, 11:48
 
