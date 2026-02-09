На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на спасательных санях пожилого мужчину, который долгое время пролежал в глубоком сугробе в частном секторе Петропавловска-Камчатского и не мог самостоятельно выбраться, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации ведомства, 8 февраля пожилой местный житель свалился с тропы в сугроб и провел в снегу долгое время, потеряв возможность самостоятельно подняться. Для его вызволения из снежного плена спасателям пришлось преодолеть со спасательными санями около 300 метров по заснеженной неровной местности.

"Сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю уложили замерзающего мужчину в акью (спасательные сани) и транспортировали его по нерасчищенной дороге по крутому склону до автомобиля "неотложки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.