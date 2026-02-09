https://ria.ru/20260209/kamchatka-2073135694.html
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе - РИА Новости, 09.02.2026
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
Спасатели эвакуировали на спасательных санях пожилого мужчину, который долгое время пролежал в глубоком сугробе в частном секторе Петропавловска-Камчатского и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:35:00+03:00
2026-02-09T10:35:00+03:00
2026-02-09T10:35:00+03:00
хорошие новости
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073134896_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_674f4fe9e949124e65c2cd6382d7d7c5.jpg
https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068251583.html
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073134896_133:0:1093:720_1920x0_80_0_0_b7310dbc05fc9d760b3e905c51a10f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
Сотрудники МЧС на Камчатке спасли из сугроба едва не замерзшего пожилого мужчину