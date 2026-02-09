Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе - РИА Новости, 09.02.2026
Хорошие новости
 
10:35 09.02.2026
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
Спасатели эвакуировали на спасательных санях пожилого мужчину, который долгое время пролежал в глубоком сугробе в частном секторе Петропавловска-Камчатского и...
хорошие новости
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе

Сотрудники МЧС на Камчатке спасли из сугроба едва не замерзшего пожилого мужчину

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на спасательных санях пожилого мужчину, который долгое время пролежал в глубоком сугробе в частном секторе Петропавловска-Камчатского и не мог самостоятельно выбраться, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По информации ведомства, 8 февраля пожилой местный житель свалился с тропы в сугроб и провел в снегу долгое время, потеряв возможность самостоятельно подняться. Для его вызволения из снежного плена спасателям пришлось преодолеть со спасательными санями около 300 метров по заснеженной неровной местности.
"Сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю уложили замерзающего мужчину в акью (спасательные сани) и транспортировали его по нерасчищенной дороге по крутому склону до автомобиля "неотложки", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточнили в МЧС, пострадавший жив, медики оперативно оказали ему необходимую помощь.
Спасатели вызволяют школьника из сугроба - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
16 января, 10:41
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
