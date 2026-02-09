Рейтинг@Mail.ru
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде - РИА Новости, 09.02.2026
16:39 09.02.2026 (обновлено: 23:42 09.02.2026)
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде - РИА Новости, 09.02.2026
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
европа
милан
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
сша
европа
милан
в мире, сша, европа, милан, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз
В мире, США, Европа, Милан, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз
Каллас сделала дерзкое заявление о США после случившегося на Олимпиаде

Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде признаком европейской гордости

Кая Каллас
Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года проявлением "европейской гордости", ее слова передает газета Politico.
«
"Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно", — сказала она.
Церемония открытия Игр прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Вэнса вместе с женой показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации. Некоторые зрители встретили их свистом и отрицательными возгласами.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Штаты расходятся во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
В миреСШАЕвропаМиланКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
