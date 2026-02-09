МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года проявлением "европейской гордости", ее слова передает газета Politico.
«
"Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно", — сказала она.
Церемония открытия Игр прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Вэнса вместе с женой показали на больших экранах стадиона во время прохода американской делегации. Некоторые зрители встретили их свистом и отрицательными возгласами.
Белый дом 5 декабря 2025 года опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Штаты расходятся во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.